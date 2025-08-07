Credit: Press

Il prossimo 29 agosto, via RCA, i Wolf Alice pubblicheranno il loro quarto LP, “The Clearing”, che arriva a quattro anni di distanza dal precedente, “Blue Weekend”.

Nelle note stampa “The Clearing” è descritto come “giocoso e serio, ironico e schietto” e “un cambiamento progressivo da parte di una band la cui esplorazione dell’amore, della perdita e delle relazioni umane ha già articolato l’esperienza di formazione di un’intera generazione“.

Ora arriva un nuovo assaggio, “White Horses”, che potete ascoltare qui sotto.

Il batterista Joel Amey dice del brano:

Mi sono ispirato alle canzoni che avevamo già e che stavano diventando “The Clearing”; le forme sonore che stavamo creando, la grande acustica, le armonie, ma volevo sostenerle con un ritmo krautrock trascinante.

E poi aggiunge:

Ero impegnato in questa grande avventura con i miei migliori amici, senza mai sentire il bisogno di chiamare un posto casa, vivendo con la valigia sempre pronta, tutte cose che fanno parte dell’essere in una band. Sentivo che le risposte alle domande “chi sono e da dove vengo?” non avevano molta importanza; avevo scelto la mia famiglia ed erano le persone che mi circondavano. “White Horses” è stato il mio tentativo di mettere tutto questo in una melodia, e Ellie, Joff e Theo mi hanno aiutato lungo tutto il percorso.

Vi ricordiamo inoltre che i Wolf Alice arriveranno in Italia nel mese di novembre a presentare il loro nuovo album: l’unico appuntamento con loro nel nostro paese è previsto per giovedì 13 all’Alcatraz di Milano.