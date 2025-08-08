A fine marzo Lucy Dacus ha pubblicato, via Geffen, il suo quarto LP, “Forever Is A Feeling“: ora la musicista della Virginia torna già con del materiale inedito.
La statunitense, infatti, ha appena rilasciato due nuovi pezzi, “Bus Back To Richmond” e “More Than Friends”, che potete ascoltare qui sotto.
I due brani faranno parte di un vinile 7″ in tiratura limità già preordinabile qui.
Lucy aveva già suonato live “More Than Friends” durante il recentissimo tour a supporto di “Forever Is A Feeling”, mentre “Bus Back To Richmond” aveva già iniziato a essere parte delle sue setlist nel 2021 durante il tour del suo precedente album, “Home Video“.