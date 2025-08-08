Il 27 Settembre il Circolo Arci Bellezza di Milano ospita “ShoeGaza“, l’evento musicale che fonde il nome di uno dei generi alternativi per definizione con Gaza, simbolo della sofferenza inflitta da anni di occupazione e violenza.



Tra sonorità sognanti e distorsioni ipnotiche, quattro tra le band più rappresentative della scena shoegaze italiana saliranno sul palco per tenere alta l’attenzione sulla crisi umanitaria in Palestina, con un obiettivo chiaro: non voltarsi dall’altra parte e trasformare la musica in una presa di posizione, tra partecipazione, consapevolezza e impatto emotivo.

Perché la luce non si spenga e l’attenzione non diminuisca davanti all’aggravarsi ed all’inasprirsi della violenza. Non c’è acqua, non c’è cibo, non ci sono medicine. Non c’è pace. Serve l’essenziale.



Il ricavato dagli ingressi alla serata, al netto delle spese vive, sarà devoluto a Medici Senza Frontiere, l’organizzazione internazionale che da anni opera in prima linea per fornire assistenza medica nei territori più colpiti dalla guerra. Se non puoi partecipare all’evento o acquistare l’ingresso della serata, puoi fare la tua parte donando direttamente alla Onlus, QUI.



Cosmetic

Provenienti dalla profonda provincia romagnola, dove sono nati agli inizi degli anni 2000, la band, ormai un cult e una garanzia in fatto di musica “altra”, ha sempre incorporato nella propria scrittura pop elementi alt-rock, emo e shoegaze con testi in italiano. Il loro album più recente è “Normale”.



Chiaroascuro

Giovane band shoegaze, il cui album d’esordio eponimo (tra i migliori dischi del 2024 secondo Rockit e Shoegaze Blog) è perfetto non solo per la Gen Z, ma per chiunque ami le chitarre toste e le malinconie fragorose; il loro singolo più recente si intitola “Piombo”.



Edless

Edless è un progetto nato nel 2013, guidato dal fascino per la musica emotiva e malinconica degli anni ’90. Lo stile della band è caratterizzato da una sperimentazione alternativa in cui suoni analogici e digitali si fondono per dare vita a una melodia chiara e diretta. Hanno suonato in apertura per i Black Honey, gli Italia 90 e gli American Football. Il singolo più recente è “First Try”.



Brina

Brina è un incrocio tra Lodi, Como e Lecce, un trio che evoca suoni onirici fatti di progressioni lente e avvolgenti, ambientazioni ipnotiche sorrette da un’emotività intensa. L’EP “Mormorio d’Ombra” si contraddistingue per sonorità shoegaze, emo, grunge