credit: press

Dopo oltre dieci anni di assenza dai palchi europei, tornano in Italia e in tour nel Vecchio Continente The New Christs, storica formazione australiana guidata da Rob Younger, leggendario frontman dei Radio Birdman e figura di culto del rock internazionale.

Per celebrare questo atteso ritorno, Wild Honey Records e FOLC pubblicano “The Burning of Rome: Selected Works“, un doppio LP in edizione limitata e una versione digitale, che raccoglie 20 brani scelti personalmente da Younger.

<a href="https://thenewchristsaustralia.bandcamp.com/album/the-burning-of-rome-selected-works">The Burning of Rome: Selected Works by The New Christs</a>

La selezione attraversa quattro decenni di carriera, dai feroci esordi del 1981 con il singolo “Face a New God” fino a gemme più recenti, tratte da album come “Distemper” (1989), “Lower Yourself” (1997), “We Got This!” (2002), “Gloria” (2009) e “Incantations” (2014).

Non si tratta di una semplice raccolta di successi: “The Burning of Rome” esplora l’intero universo sonoro della band, recuperando episodi meno celebrati ma altrettanto potenti. Brani come “We Have Landed”, “Another Sin”, “Golden Street”, “Spit It Out”, “On Top of Me” e l’epica title track testimoniano l’urgenza, la grinta e l’eleganza che hanno reso i New Christs una delle band più influenti e longeve della scena australiana.

Il tour europeo 2025 toccherà Italia, Francia e Spagna, con quattro date imperdibili nel nostro Paese:

Sabato 16 agosto – Edonè, Bergamo

Domenica 17 agosto – Flog-On Plen Air, Firenze

Martedì 19 agosto – Vecchio Son, Bologna

Giovedì 21 agosto – Shake Club, La Spezia

Tutte le date sono disponibili su otistours.com.