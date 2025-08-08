credit: press

“WHITE NOISE WHITE LIES”, il nuovo singolo dei TV FACE è un vero e proprio inno post-shoegaze, tagliente, con uno spirito indie-rock bastardo, arrabbiato e incattivito. È una canzone che parla di insoddisfazione creativa, costrizioni e sfruttamento, con testi stratificati, chitarre dalla trama ampia e tempi dispari. Sembra quasi di sentire dei Therapy? deraglianti e incazzosi, con la bava alla bocca, pronti a scagliarsi con ferocia su di noi. Un suono che non lascia respiro, che ci arriva drutto in faccia, come un pugno secco e ci fa dire una parola, ci lascia sgomenti, con questo ritornello devastante che ci viene urlato contro in un clima sulfureo e da post-noise-punk apocalittico.

“WHITE NOISE WHITE LIES” è il secondo singolo tratto dal secondo LP dei TV FACE, “WOLF RENTS BARK”, in uscita il 5 settembre 2025. L’album vede il sound della band fondersi e maturare, diventando più oscuro, più duro e più anthemico.



I TV FACE sono un trio DIY acid-scuzz noise-punk. Steve (voce/chitarra), Brigit (voce/basso) e Dave (batteria) hanno formato la band grazie al loro amore comune per tutto ciò che è strano, dissonante e sperimentale. Provando all’ombra della centrale nucleare di Heysham, le loro canzoni sono esplosioni cupe e irradiate di incredulità. I temi di ogni canzone sono realizzati visivamente nelle copertine e nei video della band, realizzati da Steve, che crea un mondo audiovisivo unico per i TV FACE.

