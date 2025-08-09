Dopo un primo anno ricco di successi come band, con l’uscita del loro album di debutto “Today”, acclamato dalla critica, e un tour promozionale, i Galaxie 500 chiusero il 1988 con una performance essenziale al famoso CBGB di New York City, mettendo in mostra tutta la loro caratteristica intimità e il loro mood autunnale. L’insolito cartellone, che includeva anche Sonic Youth, B.A.L.L. e Unsane, era un concerto di beneficenza per il negozio di fanzine See Hear.

Catturato qui in un mix grezzo ma ispirato, restaurato e masterizzato dalla fonte analogica da Alan Douches alla West West Side Music, “CBGB 12.13.88” è un’istantanea dal vivo dei Galaxie in piena forma, che segna la fine del loro primo capitolo mentre si preparano a entrare nel prossimo con “On Fire” l’anno successivo.

Disponibile ufficialmente per la prima volta su LP, CD, cassetta e in formato digitale. In uscita ora su Silver Current Records.

Damon Krukowski ricorda così quello show:

“Nel dicembre 1988, il nostro LP di debutto era uscito da pochi mesi e tutto quello che suonavamo nei nostri live era tratto da quell’album. Era emozionante per noi essere sul palco del CBGB: eravamo lontani dal poter prenotare un locale del genere da soli, ma eravamo stati invitati a suonare a un evento di beneficenza per un negozio di fanzine nell’East Village, See/Hear. Inoltre, l’headliner erano i Sonic Youth, una band che ammiravamo molto. Anche la band del nostro produttore Kramer, i B.A.L.L., era in cartellone, quindi Kramer si è occupato del mixer e ha mixato il nostro live, che abbiamo registrato su cassetta direttamente dal mixer. Quel nastro era emozionante per noi.

Credo che fosse la prima volta che ci sentivamo dal vivo attraverso un impianto audio relativamente grande, e per di più con Kramer al mixer. Per me, conserva un momento dei nostri esordi sul palco: sembriamo inesperti, un po’ titubanti, più che nervosi, non ancora familiari con i monitor e gli impianti audio. Acceleriamo il ritmo durante ogni canzone. Tuttavia, sento chiaramente la nostra connessione sul palco: ci ascoltiamo e, a volte, siamo davvero in sintonia. Niente era automatico. È solo a pochi passi dal nostro processo di scrittura durante le prove.

Un ricordo forte che ho dello spettacolo è il soundcheck. La band di Kramer, i B.A.L.L., era sul palco senza batterista (avevano due batteristi eccellenti, David Licht e Jay Spiegal, ma nessuno dei due era venuto per provare). Kramer ha chiamato Steve Shelley per sostituirlo, ma nemmeno lui era lì, così mi sono messo alla batteria. Quando ho iniziato a suonare, Kramer si è girato sorpreso: “Ho chiesto Tony Williams, non Max Roach!”, ha urlato. Sapevo che era un insulto, ma sono arrossito di orgoglio: Max Roach è il mio eroe di sempre alla batteria. Ho cercato di suonare più forte e Kramer ha iniziato a ridere…”

