Damon Albarn, frontman dei Blur e dei Gorillaz è stato intervistato da Channel 4 News e gli è stato chiesto un parere sulla situazione attuale tra Israele e Palestina.

“Da molto tempo, in un modo o nell’altro, mi occupo della Palestina“, ha affermato. “Penso che si tratti di non negare la legittimità della Palestina, di non negare la presenza storica dei palestinesi e di riconoscere il genocidio che sta avvenendo lì“.

“È impossibile da guardare. Ci si sente così terribilmente impotenti e non possiamo negare l’esistenza dei palestinesi, che è ciò che sta accadendo in questo momento. È semplicemente sbagliato. I palestinesi appartengono a quel luogo e non si possono semplicemente cacciare via. È inaccettabile“.



Albarn ha aggiunto:

“È una cosa molto difficile… anche adesso mi sento molto coinvolto e non voglio dire qualcosa di sbagliato, capisci. Voglio essere assolutamente chiaro, perché, voglio dire, in fin dei conti provengo da una famiglia di pacifisti e la mia inclinazione è verso un approccio più pluralistico alle cose. Ma in questa occasione, riconosco che in un certo senso questo è problematico per i palestinesi e io sto con i palestinesi”.

I Gorillaz, intanto, sembrano voler anticipare nuove canzoni in occasione del loro 25° anniversario. Per celebrare questo traguardo, la band ha lanciato “House of Kong”, una mostra in programma alla Copper Box di Londra che offrirà ai fan uno sguardo dietro le quinte del loro quartier generale, oltre a quattro concerti speciali che si terranno nella stessa location il 29 e 30 agosto e il 2 e 3 settembre. Biglietti QUI.

Sempre per Channel 4 News, Damon Albarn e Jamie Hewlett hanno fornito alcune anticipazioni.

Parlando dei quattro concerti, Albarn ha detto: “Suoneremo il primo album, il secondo album e il terzo album, mentre il quarto è ancora un mistero“.



Chissà se questo mistero riguarda musica nuova. Non è la prima volta quest’anno che Albarn accenna a un nuovo album. A marzo aveva suggerito che ne sarebbe uscito uno nel 2025. “Sto finendo un nuovo album dei Gorillaz. Un’opera e un nuovo album dei Gorillaz mi sembrano sufficienti per il 2025“, ha detto alla rivista francese Les Inrockuptibles. “A meno che qualcuno non mi accusi di aver tolto il piede dall’acceleratore!“.

Hewlett ha poi aggiunto benzina sul fuoco, scrivendo in un commento su Instagram: “Sì, il nuovo album uscirà quest’anno“.

Albarn, nel frattempo, ha confermato che parteciperà a “Together For Palestine”, lo spettacolo organizzato da Brian Eno, Khaled Ziada, Khalid Abdalla e Tracey Seaward alla Wembley Arena il 17 settembre, che vedrà una serie di artisti riunirsi per inviare “un messaggio di amore e solidarietà al popolo palestinese“. Tra “gli artisti, musicisti e persone per cui stare in silenzio sembra impossibile” troviamo, oltre a Damon Albarn, anche Bastille, Cat Burns, Greentea Peng, Hot Chip, James Blake, Jamie xx, King Krule, Mabel, Obongjayar, Paloma Faith, Rachel Chinouriri e Sampha, ma si attendono tante altre conferme, mentre Eno afferma: “È ora di unirci, non solo per far sentire la nostra voce, ma anche per riaffermare la nostra comune umanità“