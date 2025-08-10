Credit: bandcamp

Joseph Arthur e Peter Buck dei R.E.M. hanno annunciato il loro secondo album collaborativo come Arthur Buck, che uscirà il 3 ottobre. Arthur definisce il primo singolo “Sleep With One Eye Open” un “classico brano rock ‘n’ roll con un tema semplice“,

“Essere il protettore o forse il partner paranoico? Questo brano introduce alcuni miei assoli di wah-wah, che diventano un po’ più prevalenti man mano che l’album procede. L’intenso coro di Corin Tucker degli Sleater-Kinney e una gradita sezione di fiati conferiscono al brano ancora più un mood rock classico“.

“Arthur Buck 2“, uscirà il 3 ottobre per l’etichetta di Arthur, la Lonely Astronaut Records. Il nuovo disco, che contiene 10 brani, è stato prodotto da Jacknife Lee, che ha anche lavorato agli ultimi due album in studio dei R.E.M.

Buck e Arthur hanno registrato l’album con un gruppo di accompagnamento che comprendeva Scott McCaughey al basso, Linda Pitmon alla batteria e Gregg Foreman alle tastiere e altri strumenti.

Secondo un comunicato stampa su “Arthur Buck 2”, l’album vede il duo “infondere elementi freschi di ingegnosità hi-and-lo-fidelity senza sacrificare il loro approccio entusiastico e senza riserve alla composizione di canzoni rock ‘n’ roll senza tempo“. Molte delle canzoni sono state scritte mentre Peter e Joseph erano in tour insieme nel 2018 per promuovere l’album di debutto.



Buck e Arthur hanno lavorato insieme anche nel supergruppo Silverlites, che comprendeva anche il chitarrista dei Black Crowes Rich Robinson e l’ex batterista degli Screaming Trees Barrett Martin. La band ha pubblicato un album di debutto omonimo nel novembre 2024. A luglio, il chitarrista ha pubblicato un nuovo album in collaborazione con il cantautore britannico Luke Haines intitolato “Going Down to the Rive … to Blow My Mind”. Lui e Haines daranno il via a un tour nel Regno Unito per promuovere l’album il 14 agosto. I Minus 5 saranno gli ospiti speciali di quei concerti.

C’è anche un nuovo supergruppo che vede Buck come protagonista, chiamato Drink the Sea. La band pubblicherà due album, “Drink the Sea I” e “Drink the Sea II”, rispettivamente il 19 settembre e il 3 ottobre. Il gruppo comprende ancora Martin, l’ex polistrumentista dei Queens of the Stone Age Alain Johannes e il veterano cantautore britannico Duke Garwood.

Tracklist “Arthur Buck 2”:



Sleep with One Eye Open

Where Did You Go?

Love at First Sight

No Answer

Fall In Love with Me

Average Ghost

Don’t Try to Understand

Not So Modern Now

Pow

Muscle Shoals