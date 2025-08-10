Credti: Bandcamp

Avevamo già gli occhi ben aperti su questi ragazzi di Manchester che rispondono al nome di Westside Cowboy, Che il loro EP, “This Better Be Something Great”, sia delizioso non ci sorprende affatto.

<a href="https://westsidecowboy.bandcamp.com/album/this-better-be-something-great">This Better Be Something Great by Westside Cowboy</a>

Tracciati energici e tempestosi, capaci di stordire ma anche emozionare, ma i nostri sanno anche coglierci quasi impreparati di fronte a un intimismo disarmante. Perchè i giovani Westside Cowboy sono così…vitali e carichi, ma capaci anche di improvvisi attacchi di malinconia e di “voglia di cameretta”…proprio come, all fine, sono i ragazzi.

“I’ve Never Met Anyone I Thought I Could Really Love (Until I Met You)” è fragorosa e urlata, ma poi eccola anche muoversi ciondolante, come a confermare il perché i ragazzi vengono accostati ai Pevement. “Alright Alright Alright” è una corsa a perdifiato, a testa bassa, con la batteria che viaggia a mille e i nostri che non si fermano davanti a nulla mentre le chitarre fischiano. “Drunk Surfer” è la canzone migliore del lotto, senza dubbio e mi riporta alla mente i migliori Biffy Clyro, un mid-tempo incalzante e vivace di scuola indie-rock UK che pulsa e non può lasciarci indifferenti con i suoi accendi/spegni.

Con “Shells” e “Slowly I’m Sure” emerge anche quel lato più intimo, raccolto, agrodolce che ci piace assai.

I Westside Cowboy partono alla grande. Segnatevi questo nome, faranno strada.

Listen & Follow

Westside Cowboy: Instagram