Il gruppo art-rock di Liverpool Courting ha condiviso la sua prima nuova uscita dopo la pubblicazione del terzo album “Lust For Life“, si tratta del singolo “the twins (1969)”.
“the twins (1969)” affronta il tema dell’assenza e dei residui emotivi: “Parla del fatto che si sente la mancanza di qualcosa solo dopo averla persa“, spiega il frontman Sean Murphy-O’Neill.
Il nuovo singolo è anche il primo brano estratto dalla deluxe edition di “Lust For Life”, che promette un’esplorazione più approfondita dei temi dell’album.