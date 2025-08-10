I Cult of Luna hanno proseguito la narrazione di “Beyond” con tre nuovi brani, continuando un viaggio sonoro iniziato con “The Long Road North” del 2022. Le ultime aggiunte sono “Beyond III”, “Beyond IV” con la voce di A.A. Williams e una performance live di “Beyond V”.

L’originale “Beyond I” (con la voce di Mariam Wallentin) e “Beyond II” erano proprio contenuti su “The Long Road North”.

Il chitarrista e cantante Fredrik Kihlberg ha condiviso alcune riflessioni su questi brani e questo percorso sonoro, sottolineando l’intenzione della band di spingersi oltre i confini del proprio sound, pur mantenendo la continuità tematica che è diventata sinonimo del loro lavoro.

“Quando abbiamo registrato ‘The Long Road North’ avevamo l’idea di realizzare diverse versioni di ‘Beyond’ – alcune con voce e altre strumentali – e inserirle come interludi nell’album. Purtroppo non siamo riusciti a inserirle tutte nell’album, quindi siamo felici di condividerle con voi ora“.

<a href="https://cultofluna.bandcamp.com/album/beyond-iii-iv-v">Beyond III, IV, V by cult of luna</a>