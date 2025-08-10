credit: press

Mi piace molto il tocco pop delicato e malinconico di questi ragazzi canadesi.

Il duo dei Babygirl si muove sulle coordinate di un pop rock agrodolce che rimanda dritti dritti alle colonne sonore di una serie TV adolescenziale dei primi anni 2000.

La marcia verso il loro album di debutto “Stay Here Where It’s Warm” passa ora per la delicata e carezzevole “You Don’t Need A Reason To Call” è una canzone che, come dice la band, “rende omaggio alle telefonate di ore” con dolcezza e malinconia in perfetto equilibrio: uno sguardo agli anni ’90 e a certe delicatezze anni ’60 e il gioco è fatto. Queste tastiere delicate, le voci gentili…come si fa a non restare innamorati di questa caramellina pop?

E se dobbiamo essere sinceri ci piaceva molto anche “Take Me Back”, mid tempo in bilico tra zucchero, Cure più pop e classica radiofonia anni ’90 americana. Ritornellino delizioso e tocco vellutato.

Listen & Follow

Babygirl: Instagram