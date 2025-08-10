credit: press

Ritroviamo con piacere i Mirrorball, duo dream pop della California meridionale composto dalla cantautrice Alexandra Johnstone e dal compositore Scott Watson, entrambi profondamente radicati nella scena musicale di Los Angeles che ora hanno deciso di unire le loro forze.

Ne è passato di tempo dal loro singolo d’esordio “This Time”, che usciva nel 2019 con la Dangerbird Records, eppure il loro dreampop continua a suscitare lodi e ammirazioni. In questo magico mix che mescola Fleetwood Mac e Broadcast i Mirrorball dimostrano di avere sempre un tocco magico, morbido e vellutato, che incanta e si distingue per una melodia sempre immediata.

Il nuovo brano, “The Hour”, mette in luce il lato intimo del duo, con chitarre circolari piene di grazia, gentilezza, calore e candore, mentre le voci giocano a dare un senso ipnotico e avvolgente. Richiamando band come Mazzy Star e Acetone, “The Hour”, come dice Alexandra, “è un ritorno a qualcosa di familiare“.

Listen & Follow

Mirrorball: Facebook