Credit: Paolo Teta

La scorsa settimana, da mercoledì 6 a sabato 8 agosto, si è tenuta a Goteborg l’annuale edizione del Way Out West, festival diventato negli anni, lineup e numeri alla mano (quest’anno battuto il record delle 78.000 presenze), tra i più importanti in Europa.

Ospiti della seconda giornata, venerdì 7, abbiamo trovato le Wet Leg che dal palco del Linnè, unico stage interamente coperto e per l’occasione pieno in ogni posto, tra singoli vecchi (estratti debut “Wet Leg” del 2022) e nuovi (il recentissimo “moisturizer“), hanno regalato una piacevole novità.

Dalla setlist è infatti emersa “Don’t Speak” canzone contenuta nell’ultimo disco della band, ma mai eseguita dal vivo prima.

Se in “moisturizer” a cantare il brano è Hester Chambers, accreditata anche come autrice del pezzo, sul palco i ruoli si invertono: le parti vocali principali toccano a Rhian Teasdale.

Noi eravamo presenti e abbiamo immortalato l’evento:

Scalette alle mano quindi ad oggi l’unico brano di “moisturizer” mai suonato davanti ad un pubblico dalle Wet Leg rimane “pokemon”.