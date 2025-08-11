C’è un battito che arriva da Bologna, ed è tutto fuorché regolare. Si chiama Desert(o), è il nuovo singolo dei DI NOTTE – duo post punk composto da Luca Malatesta e Domenico Aloi – ed è disponibile da venerdì 11 luglio su tutte le piattaforme digitali per MiaCameretta Records/Goodfellas, distribuito da Believe.

Non è solo una traccia: è un’istantanea sonora di notti tese, vissute fino all’ultima nota. È stato anche il succulento antipasto di un EP live pubblicato lo scorso 18 luglio, una raccolta di brani e cover registrate dal vivo al Locomotiv Club – un club che, per chi conosce la scena, è più un luogo dell’anima che un semplice locale.

In questo nuovo progetto, i DI NOTTE si muovono come predicatori post punk in trance creativa: cento notti per scrivere la scaletta, cento lune per affinare riff affilati come rasoi e beat che sembrano battiti d’ansia compressa. Dentro ci trovi amore, calcio, viaggi, storie personali, incontri che bruciano – tutto riversato in una sorta di manifesto esistenziale.

Il suono è brutale e poetico: chitarre abrasive, bassi che strisciano sotto pelle, una drum machine che pulsa come una corsa a vuoto. E poi c’è la voce – calda, sfatta, viva – che porta dentro malinconia, pathos, rabbia e una strana dolcezza, come se i poètes maudits si fossero reincarnati in un duo emiliano armato di chitarre scintillanti.

