Jonathan Richman sforna un nuovo album, “Only Frozen Sky Anyway”.

Credit: Jenny Jimenez

Disco registrato in cinque giorni e si sente, sia in senso positivo perché godiamo della sua freschezza, sia in senso negativo perché (a mio parere) avrebbe meritato molta più cura nonostante la presenza in alcuni brani di rimarchevoli arrangiamenti.

Ormai al diciottesimo album solista, Richman offre un prodotto spontaneo e orecchiabile, molto (pure troppo) naif.

I pezzi davvero di pregevole fattura sono i primi due: “I was just a piece of frozen sky anyway” e “But we might try weird stuff”, vividi e trascinanti.

“That older girl” è un altro ottimo brano e la malinconica “The wavelet” è per me la canzone migliore dell’album.

D’altro canto la cover/medley “Night fever”, la spagnoleggiante “Se va pa’volver” e la demenziale “Little black bat” sono decisamente evitabili.

Il resto del disco non aggiunge né toglie nulla alla (gigantesca) figura di Jonathan Richman.

Uno dei grandi pregi dell’ex Modern Lovers è che riesce a prendere l’essenza più malinconica e naif del cantautorato low-fi e “home music” di Jandek e Daniel Johnston e renderla fresca e orecchiabile.

Il maggior difetto e pericolo, alla fine, è varcare quel labile confine tra spontaneità e poca profondità.