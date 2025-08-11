I Massive Attack hanno criticato aspramente il governo per aver permesso l’arresto di “cittadini pacifici” durante una manifestazione di Palestine Action a Londra.

Secondo il Guardian, sabato 9 agosto oltre 500 persone sono state arrestate durante la grande manifestazione di protesta nel centro di Londra. La manifestazione era stata organizzata dal gruppo di attivisti Defend Our Juries e aveva ricevuto ampio sostegno da Palestine Action, un’organizzazione di azione diretta dichiarata ‘gruppo terroristico’ dal governo britannico.

La messa al bando del gruppo ai sensi del Terrorism Act 2000 significa che l’appartenenza o il sostegno pubblico al gruppo sono considerati reati penali e possono comportare fino a 14 anni di carcere.

Prima i Primal Scream hanno criticato gli arresti e ora anche Robert del Naja dei Massive Attack ha espresso duramente la sua opinione in un post su Instagram.





“Le libertà civili nel Regno Unito sono intrappolate in una crisi profondamente cinica e artificiale. Cittadini pacifici e coscienziosi (tra cui anziani fragili, non vedenti, pensionati, poeti, vicari e un colonnello in pensione dell’esercito britannico) sono diventati terroristi, per volontà di un avvocato per i diritti umani diventato autoritario, che ora si scaglia contro le opinioni che mettono a nudo il vuoto morale del suo governo brutto e irriconoscibile“.

“La verità ultima, però, è che non si tratta davvero di cittadini silenziosi e rannicchiati, circondati da branchi di 10 poliziotti britannici muscolosi e gettati in furgoni recintati, né dei politici con le maschere della lobby aziendale e della complicità nel genocidio strappate dai loro volti. Si tratta piuttosto di cercare di riempire con distrazioni il vasto e crescente divario tra l’orrore del pubblico britannico – che da più di due anni vede i cittadini di Gaza bruciare vivi nelle tende, essere uccisi a colpi di arma da fuoco mentre fanno la fila per il cibo o morire di fame dove si trovano – e la complicità doppia, arrogante e codarda del loro governo”.

Ha anche criticato il ministro dell’Interno Yvette Cooper per gli arresti: “Sabato, 521 cittadini angosciati hanno sprecato pacificamente e con riluttanza il tempo della polizia, perché sprecare il tempo della polizia è ora la politica ufficiale di Yvette Cooper, un ministro dell’Interno che considera le vostre libertà civili un utile strumento politico. Quelle 521 persone sono disposte a pagare con la loro libertà per la vergogna vendicativa di coloro che hanno eletto al potere. Spero che nessuno di noi ripeta questo errore alle prossime elezioni“.

I Massive Attack hanno recentemente annunciato un’alleanza di musicisti che si esprimono a favore di Gaza contro le “intimidazioni dall’interno” dell’industria musicale.