Cresciuta nei sobborghi di Chicago, Natalie Bergman ha iniziato la sua carriera musicale nel 2011 con i Nomo, band in cui militava anche il fratello maggiore Elliot: qualche anno più tardi, sempre insieme a Elliot ha fondato poi il duo psych-pop Wild Belle, con cui ha realizzato ben tre LP.

Credit: Press

Nel 2019 un incidente stradale le ha strappato il padre e la matrigna: Natalie spese poi una settimana nella tranquillità di un monostero benedettino nel New Mexico e il suo primo album, “Mercy”, uscito a maggio 2021 per la Third Man Records, verteva proprio sulla tragedia famigliare e sulla sua spiritualità.

Dopo oltre quattro anni, ancora una volta per la label di Jack White, la musicista dell’Illinois è tornata con questo suo sophomore, ancora una volta molto personale, in cui parla anche del figlio e del matrimonio: le note stampa raccontano che con il nuovo lavoro la Bergman entra ancor più nell’esperienza vissuta, ma si eleva a una grazia quasi ultraterrena con un album che brilla di soul gospel, malinconia country-western e grinta rock ‘n’ roll, il tutto filtrato attraverso la sua inconfondibile voce.

Registrato in California in analogico, il suo nuovo disco è stato prodotto proprio da suo fratello Elliot.

“Lonely Road” ci introduce a questo nuovo mondo di Natalie con chitarre leggere, raffinati arrangiamenti di archi, angeliche armonie e una voce semplicemente incantevole, che ci riporta con un pizzico di nostalgia a quel pop raffinato alcuni decenni fa: un viaggio nel tempo molto gradito.

Qualche passo in avanti ed ecco “Dance”, uno dei singoli che ha anticipato la release dell’album: qualche synth, percussioni, organo e basso supportano gli incantevoli vocals della Bergman che, con quel suo tocco dolce-amaro e una leggera spinta sull’acceleratore, ci sa regalare ancore melodie incantevoli e senza tempo.

La title-track “My Home Is Not In This World” è decisamente più vivace: sebbene rimanga la tinta malinconica, il sax e l’organo fanno aumentare il ritmo e allo stesso tempo la voce di Natalie aggiunge un tocco soul molto gradevole.

La gentilezza orchestrale della successiva “Looking For You” è qualcosa di.difficile da descrivere per la sua notevole bellezza pop, che sembra voler farci sognare intanto che ci sciogliamo davanti a questo mondo dai colori retrò.

Anche in “I’ll Be There For You”, che ci fa viaggiare su territori R&B, non manca la nostalgia, mentre “Song For Arthur”, dedicata al figlio nato lo scorso anno, è un’altra perla, ma dai toni folk, riflessiva e malinconica, ma di assoluto valore con quel tono così morbido e la chitarra appena arpeggiata, accompagnata da armonie angeliche.

Con questo suo secondo LP la Bergman, pur percorrendo panorami sonori sicuri e non innovativi, regala un lavoro puro e sincero e ci fa fare un viaggio nel passato con una classe davvero sopraffina, una voce unica, armonie senza tempo e riesce spesso a trasportare l’ascoltatore verso spazi ultraterreni e incantevoli.