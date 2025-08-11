Un piccolo grande supergruppo quello formato da Boone Patrello (Dead Sullivan) Grahm Robinson (MAH KEE OH), Madeline Dowd (Crisman) e Jordan Garrett che con l’esordio omonimo uscito nel 2020 erano riusciti a creare una perfetta colonna sonora per quei giorni oscuri e delicati, pieni di strana tensione che veniva riflessa dall’intensità musicale di questi musicisti texani.

Credit: Wes Ellis

Cinque anni dopo ecco “Magic Of The Sale” evocativo sin dal titolo e dalla copertina, un disco corale che vede i Teethe affiancati da Xandy Chelmis dei Wednesday alla pedal steel, Charlie Martin (Hovvdy) al piano, Emily Elkin al violoncello e Adelyn Strei a flauto e clarinetto, Kai Wilde alla batteria.

Atmosfere eleganti e raffinate come quelle di “Tires & Bookmarks”, l’alt pop della title track che nasconde un testo molto sofferto (“Pain goes down / Watch it go down, watch it go down / Turn around Whispers of their small sounds“) rivelano un’evoluzione sonora e compositiva evidente anche in “Anywhere” e nelle coinvolgenti melodie di “Push You Forever”.

Ritmo che cambia con l’indie rock di “Holy Water” elettrico, grintoso e l’esplosiva maledetta “Iron Wine”, prima di “China Day”, “Lead Letters” e “Ammo” che ricordano gli Sparklehorse per la capacità di armonizzare sentimenti opposti come gioia e tristezza, la rabbia delle parole e la malinconia delle note.

C’è spazio anche per la dolce, sussurrata “Funny”, per le trame sonore di filigrana di “Build & Crash” e “Make It Red”, oltre a una “Hate Goodbyes” ben arrangiata, solare e nostalgica. Acetone, Duster, Bedhead restano punti di riferimento per i Teethe che con “Magic Of The Sale” vanno però oltre lo slowcore propriamente detto realizzando un album stilisticamente vario, ipnotico, ammaliante e riuscito.