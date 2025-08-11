Credit: Press

Dopo il concerto dello scorso dicembre allo Spazio Marte di Cesena, i K’s torneranno in Italia nel prossimo mese di ottobre.

La band indie-rock del Merseyside ha pubblicato a fine luglio, via LAB Records, il suo secondo LP, “Pretty On The Internet” e lo presenterà in un’unica data prevista per sabato 25 al Covo Club di Bologna.

Il gruppo di Earlstown ha conquistato da tempo il pubblico inglese, con brani dal sound dirompente e classico che parlano di temi attuali, come quelli legati alla salute mentale, e complessi (la mortalità e la situazione socio-politica globale).

I biglietti, che costano 18 €, sono già disponibili su ‘Dice.fm‘.