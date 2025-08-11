Credit: Bandcamp

Il singolo di debutto dei The Sha Sha Shanimals pubblicato dalla Agent Anonyme Recordings si chiama “Dumb Contortion”.

<a href="https://shashashanimals.bandcamp.com/track/dumb-contortion">Dumb Contortion by The Sha Sha Shanimals</a>

Dietro questo nome così bizzarro si nascondono un po’ di protagonisti musicali indie UK di fine anni ’90. Troviamo infatti Siân Pattenden (voce, chitarra, ex 100% Ponies), Louis Jones (chitarra, si proprio quello dei mitici Warm Jets che incisero il pregevole “Future Signs”), Dan Farrow (basso, si proprio il chitarrista dei mitici Oslo, che qualche eroe potrebbe ricordare per il singolone “Skrika” e il disco “Daylight” ) e Camila de la Vega (batteria).

Volete sapere come si descrivono sulla loro pagina Bandcamp? Ecco qui..

La paura divora l’anima, Kit Kat, negozi di beneficenza, pedali per effetti, cartone, chitarre suonate al contrario, GarageBand, caos, ordine, riverbero, Bonny Street, De-Somnia, Delusia, rock n roll. Turbolenza. Una vestaglia. Kylie su una moto. L’irresistibile attrazione del pop e del non pop.

Sta di fatto che questa “Dumb Contortion” è dannatamente incalzante con questo ritmo appiccicoso e un ritornello ad alti giri che entra dritto in testa. Indie-rock pimpante e accattivante. Buonissima la prima!

