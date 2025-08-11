Occhio che qui il giovanissimo Tom A. Smith non sta perdendo tempo e viaggia sparato verso un piccolo Olimpo indie rock. Intanto il nuovo step è di quelli importanti, con la firma per la Fiction Records, etichetta che, sicuramente, non ha bisogno di presentazioni.

“Firmare con la Fiction è incredibile. Molti dei miei modelli di riferimento sono passati da questa etichetta e sento già un forte legame. È un vero onore, e ‘Fashion’ mi sembra il modo perfetto per dare il via a questa nuova era“.

Non potrebbero esserci parole più adatte per introdurre questo nuovo singolo che quelle pronunciate dall’artista ventunenne.

Chitarre rock/blues incendiarie, un ritmo che picchia solido, un taglio melodico incisivo, energia e carica da vendere e il nostro ragazzino che si dimostra sfacciato e arrogante al punto giusto. Insomma se doveva mettere il punto esclamativo al fatto che è in rampa di lancio verso il successo, beh, Tom lo ha fatto. Anzi, ne ha messi due di punti esclamativi.

Tom A. Smith non è un fenomeno passaggero, d’altra parte il nostro si sta facendo la sua gavetta e le sue produzioni passate ci hanno dato ottime indicazioni in ambito pop-rock, no signori, Tom è qui per restare! E per volare sempre più alto!

Listen & Follow

Tom A. Smith: Instagram