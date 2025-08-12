Credit: press

Dopo l’entusiasmante accoglienza ricevuta al Tribeca Festival di quest’anno, i Depeche Mode, insieme a Trafalgar Releasing e Sony Music Vision, annunciano l’uscita del film “Depeche Mode : M”, che arriverà nei cinema e nelle sale IMAX di tutto il mondo per un evento cinematografico limitato a partire da martedì 28 ottobre.

Il film sarà proiettato in oltre 2500 cinema in più di 60 paesi, offrendo ai fan di tutto il mondo l’opportunità di unirsi a Dave Gahan, Martin Gore, al regista Fernando Frias e al resto del cast in questo viaggio cinematografico unico nel cuore della cultura messicana e del suo rapporto con la morte, incorniciato dalle iconiche esibizioni dal vivo dei Depeche Mode.

I biglietti saranno in vendita dal 17 settembre su www.DepecheModeM.com, dove i fan potranno registrarsi per ricevere avvisi sugli eventi.

Ideato e diretto dal pluripremiato regista messicano Fernando Frias, “Depeche Mode: M” è un’esperienza cinematografica espressiva e dinamica costruita attorno alle riprese dei tre concerti sold out della band al Foro Sol Stadium di Città del Messico durante il ‘Memento Mori Tour 2023-2024’. Il lungometraggio accompagna il pubblico in un viaggio musicale e spirituale, mentre le canzoni risuonano in tempo reale con i fan, illustrando la loro influenza multiculturale senza tempo e approfondendo il profondo legame tra musica, mortalità e tradizione messicana.

“Il nostro nuovo film ‘M’ parla essenzialmente del profondo legame tra musica, cultura e persone, e Fernando Frías, che ha diretto e ideato il film, ha fatto un ottimo lavoro nel raccontare questa storia attraverso la lente della cultura messicana e dei nostri concerti a Città del Messico“, ha dichiarato Dave Gahan.

Attraverso la lente creativa di Frias, il film esplora i parallelismi tra i temi dell’ultimo album dei Depeche Mode, “Memento Mori”, e il profondo legame con la morte e la mortalità nella cultura messicana. Frias è noto soprattutto per il suo film pluripremiato “I’m No Longer Here”, che ha vinto il prestigioso Ariel Academy Awards in Messico con 10 premi, tra cui quello per il miglior film e la miglior regia. Il film ha anche valso a Frias una nomination al DGA per il miglior regista. Inoltre, è stato presentato dal Messico agli Oscar 2021 ed è stato selezionato per il premio come Miglior Film Internazionale. Il suo ultimo film, “I Don’t Expect Anyone to Believe Me”, è stato accolto con grande successo dalla critica.

Il Memento Mori Tour dei Depeche Mode ha visto la band esibirsi davanti a oltre 3 milioni di fan in 112 concerti in tutto il mondo.