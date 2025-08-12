Credit: Lindsey Byrnes

Il mese scorso Jay Som ha annunciato i dettagli del suo quarto LP, “Belong”, in arrivo il prossimo 10 ottobre via Lucky Number Music / Polyvinyl, a distanza di oltre sei anni dal precedente, “Anak Ko“.

Sebbene Jay Som sia sempre stato il progetto solista della Duterte, in questo album l’artista amplia i propri orizzonti collaborando con musicisti, autori e produttori esterni. Melina ha scritto, composto, eseguito, prodotto, registrato e mixato il disco con il contributo di Joao Gonzalez (dei Soft Glas), Mal Hauser (collaboratore di Mk.gee e Illuminati Hotties), Steph Marziano (produttore di Vundabar, Hot Wax, Sir Chloe) e Kyle Pulley (Dr. Dog, Alex G).

Dopo aver condiviso “Float” e “A Million Reasons Why” qualche settimana fa, oggi è la volta del nuovo singolo “Cards On The Table”, di cui potete vedere il relativo video qui sotto.

Melina dice del brano: