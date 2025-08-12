Il mese scorso Jay Som ha annunciato i dettagli del suo quarto LP, “Belong”, in arrivo il prossimo 10 ottobre via Lucky Number Music / Polyvinyl, a distanza di oltre sei anni dal precedente, “Anak Ko“.
Sebbene Jay Som sia sempre stato il progetto solista della Duterte, in questo album l’artista amplia i propri orizzonti collaborando con musicisti, autori e produttori esterni. Melina ha scritto, composto, eseguito, prodotto, registrato e mixato il disco con il contributo di Joao Gonzalez (dei Soft Glas), Mal Hauser (collaboratore di Mk.gee e Illuminati Hotties), Steph Marziano (produttore di Vundabar, Hot Wax, Sir Chloe) e Kyle Pulley (Dr. Dog, Alex G).
Dopo aver condiviso “Float” e “A Million Reasons Why” qualche settimana fa, oggi è la volta del nuovo singolo “Cards On The Table”, di cui potete vedere il relativo video qui sotto.
Melina dice del brano:
“Cards On The Table” è la mia canzone preferita dell’album “Belong”! Parla della natura mutevole delle amicizie e di quanto possano essere devastanti i conflitti nelle relazioni platoniche quando ci si sente incompresi dall’altro. Penso che sia un’esperienza universale affrontare questo tipo di dinamica. Sembra un ciclo infinito di persone che entrano ed escono dalla tua vita, ma alla fine porta alla scoperta di sé stessi e alla crescita personale.