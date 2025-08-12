Credit: Greg Purcell

La band irlandese Just Mustard ha annunciato il terzo album, “WE WERE JUST HERE“, atteso il 24 ottobre per Partisan Records. È stato prodotto dal chitarrista David Noonan e dalla band, con il mix curato da David Wrench (Frank Ocean, FKA twigs).

“La struttura vocale era la cosa più importante“, dice Noonan parlando dell’approccio a questo album, che secondo loro è più melodico rispetto ai precedenti. “Con ritornelli ricchi di melodia e luminosità, la voce di Katie emerge sempre più nel mix lungo tutto l’album. I suoi testi possono essere interpretati come un tentativo conflittuale e tossico di aggrapparsi alla positività, o come una catartica fuga verso la felicità“.

“WE WERE JUST HERE” include il recente singolo “POLYANNA”, seguito ora dalla title track.



Katie Ball dice: “Stavo cercando di scrivere in modo più ottimista, e a volte mi sentivo un’impostora. Cercavo di mettermi in situazioni di gioia fisica per provare quella sensazione di euforia“.

Tracklist: