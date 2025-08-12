A febbraio, via Chrysalis Records / Slow Time, Nadia Reid aveva pubblicato il suo eccellente quinto LP, “Enter Now Brightness“, ma ora è già tornata con materiale inedito.

La musicista neozelandese, ma di stanza nel Regno Unito, infatti, ha da poco condiviso un nuovo singolo, “Not Giving It Out”, che potete ascoltare qui sotto.

Nadia dice del nuovo brano:

È una canzone luminosa e dal ritmo lento che parla di amore, identità e resistenza silenziosa. Ha le sue radici nella North East Valley di Dunedin, un luogo che mi ha plasmato, e sembra sia una canzone d’amore personale che una dichiarazione sul trattenere qualcosa, sul rimanere fedeli a se stessi.