Credit: Steve Gullick

A distanza di due anni dall’uscita di “Our Guest Can’t Be Named”, il prossimo 10 ottobre, via Alcopop! Records, The Wytches pubblicheranno il loro quinto LP, “Talking Machine“.

“Talking Machine” è una combinazione tra brani rock martellanti e momenti più tranquilli di riflessione. Il marchio di fabbrica della band, caratterizzato da riff incalzanti, surf elegante e canzoni finemente elaborate, è ancora presente, ma c’è una raffinatezza in più nei messaggi di questi brani che amplia ciò che è stato fatto in precedenza. L’amore del frontman Kristian Bell per il songwriting classico, da Bob Dylan a Elliott Smith passando per Alex Chilton dei Big Star, è ben documentato e quella formazione e quell’omaggio alle arti più raffinate continuano nel nuovo disco.

Bell racconta

Sono particolarmente entusiasta di pubblicare questo album perché è il primo dal nostro debutto ad essere stato registrato interamente dal vivo. Mentre scrivevo le canzoni per l’album, ho iniziato ad ascoltare tutte queste band dall’sound davvero trash degli anni ’80 come The Milkshakes, The Cannibals, The Prisoners, Screaming Blues Messiahs e così via. Mi sono piaciuti particolarmente i Milkshakes per questo revival anni ’50/’60 in cui prendevano in prestito certi suoni di quell’epoca, in cui le cose diventavano particolarmente pesanti. Pesanti in un modo diverso, quasi come un incidente o un problema tecnico o qualcosa del genere. Tutto è eccessivamente distorto e potente. Anche il primo album di Cliff Richard è davvero pesante in alcuni punti. Abbiamo cercato di ottenere lo stesso effetto con la produzione, grintosa e pesante, ma evitando il modo moderno di rendere un album grande e pubblicizzato, che di solito è qualcosa che viene aggiunto in seguito. Abbiamo cercato di ottenere quel suono potente insieme nella sala. Registrare tutto dal vivo mi ha fatto amare immediatamente quello che stavamo facendo.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “Black Ice”, accompagnato da un video diretto da Simon Hedges.

Kristian dice del brano:

L’anno scorso ho iniziato a lavorare in un negozio di dischi. C’è tanta musica degli anni ’60 da ascoltare mentre lavoro. Ci sono anche molte band trash degli anni ’80 che ripropongono il sound degli anni ’60, come i Milkshakes e i Cannibals. Ricordo di aver messo un 45 giri di “Till The End Of The Day” dei Kinks. Mi sembrava un sound molto pesante. Più pesante del metal moderno. Volevo seguire quella strada. Dove il suono può farti saltare la testa senza usare i soliti trucchi sonori che abbiamo usato prima. “Black ice” è stato il primo esperimento in questo senso.

“Talking Machine” Tracklist:

1. Talking Machine

2. Black Ice

3. Coffin Nails

4. Perform

5. Factory

6. Romance

7. Is The World Too Old?

8. Nothing To See

9. When The Obsession Began

10. Don’t Make It For Me

11. Romance End