Credit: Ebru Yildiz

Il 26 settembre, via ANTI-, Neko Case pubblicherà il suo ottavo LP solista, “Neon Grey Midnight Green”, che arriva a distanza di oltre sette anni dal precedente, “Hell On“.

Il disco, prodotto dalla stessa Neko, viene definito come il suo lavoro più imponente e più intimo di sempre.

Il suo ultimo LP non è meno urgente del suo predecessore, ma racchiude una profonda vena di sentimentalismo nel suo bagliore incandescente.

L’album rende omaggio ai musicisti, produttori e attivisti scomparsi negli ultimi anni, tutti artisti che Neko ha avuto la fortuna di considerare non solo come fonti di ispirazione, ma anche come amici intimi. Lei si erge sulle spalle dei suoi eroi musicali, utilizzando gli strumenti che le hanno prestato per creare il suo lavoro più ispirato.

Dopo “Wreck”, condiviso il mese scorso, oggi è la volta di “Winchester Mansion Of Sound”, che potete ascoltare qui sotto.

Ispirata dal defunto amico e collaboratore della Case Dexter Romweber dei Flat Duo Jets, la canzone trae ispirazione musicale da “Orphan’s Lament” di Robbie Basho – “la canzone più triste di sempre“, secondo Neko – e dalla classica filastrocca “Down Down Baby”. Quest’ultima le è sembrata allo stesso tempo confortante e un po’ malinconica, una melodia agrodolce, come la nostalgia stessa.