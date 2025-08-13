A distanza di due anni dall’uscita del loro debutto full-length, “Killjoy”, i Coach Party ritorneranno il prossimo 26 settembre, via Chess Club Records, con un nuovo LP, “Caramel“.
Nei suoi dieci brani, “Caramel” affronta la solitudine, la rabbia e la catarsi dell’esistere in un mondo iperconnesso e caratterizzato dal burnout, celebrando al contempo le persone che ci aiutano a non cadere nel baratro. La band indie-rock dell’Isola Di Wight lo descrive come un album radicato in connessioni reali, onesto, frustrato, ma in definitiva positivo nei confronti della vita.
Oggi arriva un nuovo singolo, “Do It For Love”, diretto e animato dallo Studio Sparks.
La frontwoman Jess Eastwood dice del pezzo:
Parla della pressione di dare tutto, anche quando si riceve molto poco in cambio. Ma anche della passione che ci spinge ad andare avanti: lo facciamo per amore, anche quando fa male.
“Caramel” Tracklist:
1. Do It For Love
2. Girls!
3. Georgina
4. Control
5. I Really Like You
6. Disco Dream
7. Fake It
8. Medicate Yourself
9. Do Yourself A Favor
10. Still Hurts