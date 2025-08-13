Dal 1978 Chrissie Hynde è ovviamente il marchio di fabbrica e il volto dei Pretenders; il loro ultimo LP “Relentless” è uscito nel 2023. La Hynde, annuncia ora un nuovo album di duetti, intitolato “Duets Special “e accreditato a Chrissie Hyde & Pals.

In “Duets Special”, Chrissie Hynde collabora con un gruppo di cantanti piuttosto variegato e composto da veri epropri big, tra cui Brandon Flowers dei Killers, Cat Power, Dave Gahan dei Depeche Mode, Debbie Harry dei Blondie, Alan Sparhawk dei Low, Shirley Manson dei Garbage, Lucinda Williams, Dan Auerbach dei Black Keys e il compianto Mark Lanegan. Con i suoi ospiti, Hynde interpreta brani di Elvis Presley, Morrissey, Low, 10cc, Righteous Brothers, Billy Paul e Brenda Holloway. Esegue anche una cover dei Beatles con Julian Lennon. Il primo singolo è con Rufus Wainwright, ovvero il classico “Always On My Mind”.

Ecco cosa dice Chrissie Hynde sia della canzone che dell’album:

Non avevo mai pensato di fare un album di duetti prima d’ora. Credo che l’idea sia nata nel 2023. Stavo parlando al telefono con Jörn, il marito di Rufus Wainwright. Credo che ci stessimo consigliando dei romanzi e, per qualche motivo, ho detto: “Ehi, forse Rufus e io dovremmo fare qualcosa insieme”, e ho buttato giù rapidamente 10 canzoni che mi sono venute in mente. Jörn ha chiesto a Rufus, che era entusiasta, ed è così che è iniziato tutto: una cosa spontanea e che pensavo sarebbe stata divertente.