Dopo tre anni dall’uscita di “Anywhere But Here“, i Sorry torneranno il prossimo 7 novembre, via Domino Recording Company, con il loro terzo LP, “COSPLAY“.
Il nuovo disco conterrà anche i singoli che la band londinese ha condiviso negli ultimi mesi, “Waxwing”, “Jetplane” e “Jive”.
Gli inglesi inoltre condividono oggi un nuovo brano, “Echoes”, accompagnato da un video diretto dalla frontwoman e chitarrista Asha Lorenz.
“COSPLAY” Tracklist:
1. Echoes
2. Jetplane
3. Love Posture
4. Antelope
5. Candle
6. Today Might Be The Hit
7. Life In This Body
8. Waxwing
9. Magic
10. Into The Dark
11. Jive