Il prossimo 5 settembre, via Dead Oceans, gli Shame pubblicheranno il loro quarto LP, “Cutthroat”, che arriva dopo due anni e mezzo dal precedente, “Food For Worms“.

Il disco è stato prodotto dalla stessa band inglese insieme a John Congleton (St. Vincent, Modest Mouse, Angel Olsen): l’idea dietro al nuovo album era quella di ripartire da zero e creare un album potente e veloce come agli esordi di “Songs Of Praise” del 2018.

Dopo “Cutthroat” e “Quiet Life”, oggi arriva un terzo estratto, “Spartak”, accompagnato da un video diretto dal frontman Charlie Steen.

Il nuovo pezzo prende influenze country-rock e il chitarrista Sean Coyle-Smith ammette di “stare cercando di scrivere una canzone dei Wilco“.