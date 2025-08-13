Credit: Nolan Knight

Il prossimo 17 ottobre, via Loma Vista Recordings, i Militarie Gun pubblicheranno il loro secondo LP, “God Save The Gun“, che arriva dopo oltre due anni dal loro debutto full-length, “Life Under The Gun”.

“God Save The Gun” è un documento molto umano che racconta come ci si sente quando si è al peggio proprio nel momento in cui si dovrebbe essere al settimo cielo: una guida assurda all’intersezione tra autodistruzione e fiducia in se stessi.

Il frontman della band alt-rock di Los Angeles Ian Shelton dice:

Sono ben consapevole che essere così vulnerabile trasforma il mio trauma personale in un gancio di marketing per questo album. Ma mi sta bene, anche se non lo provoco. Negli ultimi due anni, mentre parlavo della dipendenza dal punto di vista di una persona che ne era affetta, sono diventato io stesso colui che lottava contro di essa. C’è una logica assurda nell’entrare in una situazione, sapendone perfettamente le conseguenze, e farlo comunque, ma era quello il mio stato d’animo quando ho iniziato a fare affidamento sull’alcol.

Ad anticipare l’uscita ecco il primo singolo “B A D I D E A”, accompagnato da un video diretto dallo stesso Shelton.

Ian parla del brano e del suo video:

Volevo realizzare un video che fosse una celebrazione dei vizi, una nuova versione di te stesso che ripensa a un momento in cui hai commesso un errore senza mai riflettere veramente. Questo è stato il video più impegnativo dal punto di vista tecnico che abbiamo mai realizzato, e si adatta perfettamente a una canzone che ripete le parole “cattiva idea”.

“God Save The Gun” Tracklist:

1. Pt II

2. B A D I D E A

3. Fill Me With Paint

4. Throw Me Away

5. God Owes Me Money

6. Daydream

7. Maybe I’ll Burn My Life Down

8. Kick

9. Laugh At Me

10. Wake Up And Smile

11. I Won’t Murder Your Friend

12. Isaac’s Song

13. Thought You Were Waving

14. God Save The Gun