I Radiohead hanno pubblicato a sorpresa un album di registrazioni live di brani tratti dal loro album del 2003, “Hail to the Thief”. Le edizioni fisiche usciranno il 31 ottobre. Ascolta Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009):

In una dichiarazione che spiega come è nato il disco, Yorke ha detto:

“Mentre pensavo a come costruire gli arrangiamenti per la produzione teatrale Shakespeare Hamlet/Hail to the Thief, ho chiesto di ascoltare alcune registrazioni live d’archivio delle canzoni. Sono rimasto scioccato dall’energia che traspariva dal nostro modo di suonare e questo mi ha davvero aiutato a trovare una strada da seguire. Per noi, all’epoca, la realizzazione di questo disco era stata particolarmente caotica e travagliata, ne eravamo molto orgogliosi, ma ci era rimasto l’amaro in bocca, era un periodo buio sotto molti aspetti. Comunque abbiamo deciso di far mixare queste registrazioni live (sarebbe stato folle tenerle per noi) da Ben Baptie, che ha fatto un lavoro fantastico. È stato un processo molto catartico, speriamo davvero che vi piacciano.”