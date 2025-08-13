Il mese scorso Skullcrusher ha annunciato il suo secondo LP (e debutto per la Dirty Hit), “And Your Song Is Like A Circle”, in arrivo il prossimo 17 ottobre a distanza di tre anni esatti dal precedente, “Quiet The Room”.
Registrato nel corso di diversi anni, “And Your Song is Like a Circle” non cattura un’esperienza, ma allude all’impronta di un’esperienza che non può essere catturata. Oscillando tra un folk elegante e un’elettronica cristallina, approdando da qualche parte nei campi innevati condivisi da Grouper e Julia Holter, “Circle” esplora i modi in cui il dolore si rivolta. La perdita stessa diventa reale e sostanziale quanto ciò che è stato perso.
Helen Ballentine, titolare del progetto, ha iniziato a scrivere “Circle” dopo aver lasciato Los Angeles, la città che aveva chiamato casa per quasi un decennio. È finita per tornare a nord, nella Hudson Valley, New York, dove è nata e cresciuta. Sono seguiti diversi anni di intenso isolamento, durante i quali la Ballentine si è immersa in film, libri e arte che riflettevano la rottura causata dal trasferimento dall’altra parte del Paese e le sue scosse dissociative. Se il primo album di Skullcrusher rendeva le intimità dettagliate dello spazio domestico, “Circle” si ritrova vaporizzato nel paesaggio: vorticoso, alla deriva, alla ricerca. Sfiora l’orizzonte degli eventi con lunghi e lenti tratti.
Dopo “Exhale”, condiviso poche settimane fa, oggi è il turno del nuovo singolo “March”, accompagnato da un video diretto da Adam Alonzo.
Helen dice del brano:
“March” è come una confessione. Mi è sembrato di arrendermi alle cose che ho perso, alle cose che non capisco, al confronto con la vita e le responsabilità. Mentre rifletto sulle cose, le situazioni familiari assumono forme diverse. Faccio piangere un amico mentre gli suono la mia canzone, lo faccio piangere perché ho detto qualcosa di offensivo. C’è bellezza e terrore nell’ignoto.