Il mese scorso Skullcrusher ha annunciato il suo secondo LP (e debutto per la Dirty Hit), “And Your Song Is Like A Circle”, in arrivo il prossimo 17 ottobre a distanza di tre anni esatti dal precedente, “Quiet The Room”.

Registrato nel corso di diversi anni, “And Your Song is Like a Circle” non cattura un’esperienza, ma allude all’impronta di un’esperienza che non può essere catturata. Oscillando tra un folk elegante e un’elettronica cristallina, approdando da qualche parte nei campi innevati condivisi da Grouper e Julia Holter, “Circle” esplora i modi in cui il dolore si rivolta. La perdita stessa diventa reale e sostanziale quanto ciò che è stato perso.

Helen Ballentine, titolare del progetto, ha iniziato a scrivere “Circle” dopo aver lasciato Los Angeles, la città che aveva chiamato casa per quasi un decennio. È finita per tornare a nord, nella Hudson Valley, New York, dove è nata e cresciuta. Sono seguiti diversi anni di intenso isolamento, durante i quali la Ballentine si è immersa in film, libri e arte che riflettevano la rottura causata dal trasferimento dall’altra parte del Paese e le sue scosse dissociative. Se il primo album di Skullcrusher rendeva le intimità dettagliate dello spazio domestico, “Circle” si ritrova vaporizzato nel paesaggio: vorticoso, alla deriva, alla ricerca. Sfiora l’orizzonte degli eventi con lunghi e lenti tratti.

Dopo “Exhale”, condiviso poche settimane fa, oggi è il turno del nuovo singolo “March”, accompagnato da un video diretto da Adam Alonzo.

Helen dice del brano: