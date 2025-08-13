Ryan Davis, cantautore artista e multi strumentista di Louisville, ha dato una decisa svolta alla sua carriera fondando la The Roadhouse Band. Il primo album “Dancing On The Edge” del 2023 rivelava un sound già maturo e ben definito sulla scia dell’indie rock venato di folk e country.

Credit: Cooper Burton

“New Threats From The Soul” continua nella stessa direzione, somiglianze evidenti fin dall’artwork in copertina, ma è un disco più corale nelle intenzioni e nel sound. La title track, melodico duetto con Catherine Irwin dei Freakwater, detta il ritmo di un disco che vede anche Will Oldham, Lou Turner, Myriam Gendron contribuire a scrittura dei testi e backing vocals.

“Monte Carlo / No Limits” conferma le capacità del Ryan Davis curioso cantastorie che racconta personaggi dalle vite mai banali, “Mutilation Springs” è un altro buon esempio, come del resto “Better If You Make Me” il momento più pop e diretto tra archi e tastiere.

Sempre orecchiabile “New Threats From The Soul” punta molto sulle armonie, ampliando decisamente il parco strumenti con l’inserimento di clavinet, armonica, harmonium, congas, sassofono, violino, flauto, tuba, banjo, pedal steel oltre alle immancabili chitarre in arrangiamenti curatissimi e testi dotati di delicata ironia.

“The Simple Joy” è una ballata grintosa e sincera che ricorda Bonnie “Prince” Billy, “Mutilation Falls” sperimenta con i sintetizzatori, “Crass Shadows (at Walden Pawn)” chiude con la dovuta intensità un disco che ancora una volta non ha paura di osare con brani di cinque, sei, sette, nove, undici minuti alla ricerca di un ascolto attento sempre più raro.

Figlio di quel trasporto lirical- musicale che emergeva in “Junk Drawer Heart”, “A Suitable Exit” o “Flashes Of Orange”, “New Threats From The Soul” sfrutta al meglio ospiti e collaborazioni risultando pieno di spunti e di vita pur restando sempre fedele all’identità mutevole e sentimentale dei suoi autori.