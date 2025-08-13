Chiariamolo subito, così ci togliamo il pensiero: “No Rain, No Flowers”, tredicesimo album in studio dei The Black Keys, è l’ennesimo tentativo (vano) di sembrare rilevanti dopo anni passati a oscillare tra revivalismi svuotati e produzioni su misura per le esigenze di una fanbase che non sa più se ascoltarli per nostalgia o per abitudine. Dopo il disastro di “Ohio Players” — criticato, ignorato dal pubblico e praticamente scaricato anche dalla loro stessa etichetta, con cui hanno chiuso i rapporti in modo non esattamente amichevole — il duo di Akron prova qui a ricostruire l’immagine e il suono, ma con la stessa energia di chi rimette insieme i pezzi di un vaso rotto con la colla vinilica.

Il risultato? Un disco curato, ben suonato, produttivamente ineccepibile (grazie anche a nomi come Rick Nowels, Dan Tashian e Scott Storch), ma assolutamente privo di urgenza, rischio o identità. Le chitarre, un tempo marchio di fabbrica della band, sembrano ora oggetti di scena: addomesticate, compresse, prive di qualsiasi tensione o ruvidezza emotiva. La title-track, che dovrebbe rappresentare il manifesto dell’album, si adagia su un groove morbido e innocuo, con un testo che parla di danni e rinascita ma che suona come un post motivazionale su Instagram letto in maniera distratta durante una seduta di yoga. “Make You Mine” prova a mettere un piede nel soul, ma affoga subito nel suo stesso zucchero; “This Is Nowhere” tenta una vaga esplorazione notturna ma si perde nel buio per mancanza di direzione; mentre “Only Love Matters”, nonostante le buone intenzioni, scivola in un pop-rock talmente generico da poter essere suonata in loop in qualsiasi centro commerciale del Midwest (O del Cilento, a seconda della provenienza di ognuno).

L’unico momento che merita un mezzo cenno di attenzione arriva con “Neon Moon”, chiusura elegante ma pallida, che evoca i fasti lontani di certe produzioni di Kacey Musgraves (non a caso il sunnominato Tashian è tra i collaboratori del disco) ma che, più che lasciare il segno, lascia l’impressione che si stia tentando di replicare una formula vincente senza crederci fino in fondo. Quello che manca davvero in “No Rain, No Flowers“ è il senso di urgenza: niente che dica “dovevamo fare questo disco”, niente che suoni come una vera presa di posizione artistica, niente che metta in discussione l’immagine stanca di una band che una volta sapeva essere ruvida, sincera, sporca e un po’ incazzata. Ora sembrano più interessati a non disturbare, a stare nel mezzo, a suonare bene ma senza graffiare, come se la loro unica ambizione fosse quella di diventare i re del rock da playlist per quarantenni in cerca di vibrazioni vintage, ma senza troppi sbalzi emotivi.

Insomma, “No Rain, No Flowers” è un album che suona esattamente come il suo titolo: un aforisma perso nel nulla, buono per un post su Facebook, ma privo di un significato reale. E i Nostri, a forza di evitare la pioggia, forse si sono dimenticati proprio come si faccia a (ri)fiorire.