Il mese scorso vi abbiamo presentato Eliza McLamb, songwriter proveniente dalla North Carolina.
Il prossimo 24 ottobre, via Royal Mountain Records, la statunitense pubblicherà il suo secondo LP, “Good Story”: prodotto da Sarah Tudzin degli Illuminati Hotties, il disco segue il suo esordio “Going Through It”, pubblicato a gennaio 2024.
Il nuovo disco la consacra come una delle migliori artiste rock emergenti, in grado di bilanciare brani strumentali ricchi di chitarra con testi intrisi di un arguto spirito osservatore.
Dopo “Like The Boys”, rilasciato poche settimane fa, oggi è il turno di una nuova anticipazione, “Every Year”, che potete ascoltare qui sotto.
La McLamb dice del singolo:
Per me, “Every Year” è la tesi dell’album. Fornisce il contesto in cui si inseriscono tutte le altre canzoni.
In questa nuova canzone di Eliza adotta un tono riflessivo e malinconico nei suoi vocals, mentre ci porta su territori indie-rock dalle chitarre potenti, ricordandoci da vicino la sempre apprezzata Lucy Dacus.