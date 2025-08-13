Credti: bandcamp

Ed ecco qui le nostre giovanissime fanciulle scozzesi pronte al disco. Stiamo parlando di Grace ed Eva, in arte The Cords, che il 26 settembre, via Skep Wax e Slumberland, pubblicheranno l’album omonimo.

Noi ovviamente siamo felicissimi, perché sono due etichette che adoriamo e perché stiamo aspettando la band con tantissimo curiosità, generata da un sound che ci fa impazzire. The Cords infatti hanno preso ingredienti familiari che molti potranno accostare a The Shop Assistants, The Primitives, Tiger Trap e Talulah Gosh, ma quello che mettono dentro, oltre ai riferimenti inevitabili è tutta farina del loro sacco: un potere melodico esaltante, con ritornelli pop immediati e contagiosi. Questa è musica guitar-pop alla sua massima espressione e il nuovo singolo “I’m Not Sad” ne è esempio lampante!

<a href="https://thecordsband.bandcamp.com/album/the-cords-2">The Cords by The Cords</a>

