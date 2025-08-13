Credit: Benji Charles

Nei mesi scorsi vi abbiamo fatto conoscere i Gans, band proveniente da Birmingham che ha finora al suo attivo solo una manciata di singoli: il prossimo 19 settembre, però, la formazione inglese pubblicherà il suo primo LP, “Good For The Soul”, che sarà realizzato dalla Strap Original, la label di proprietà di Pete Doherty.

In “GOOD FOR THE SOUL” il gruppo britannico affronta temi quali l’accettazione, l’autodistruzione e l’immagine corporea. Ispirati da un amore condiviso per la pittura, la letteratura e la poesia in particolare, i GANS sono il punto di incontro di tutti questi concetti, nella mente collettiva dei cantautori Euan Woodman (batteria, voce) e Thomas Rhodes (basso, voce).

Oggi arriva un nuovo singolo, “Nightwalking”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Woodman dice del brano:

“NIGHTWALKING” affronta lo spazio tra amore, desiderio e lussuria. L’amore non deve essere sempre pulito e puro: non è così semplice e unidimensionale. Può essere oscuro e crudele. Può essere sesso sfrenato a tarda notte. Semplici atti d’amore egoistici. Abbiamo cercato di scrivere la nostra versione di un brano soul con un tocco oscuro e abbiamo volutamente reso la registrazione calda e swingante con le sezioni di ottoni dei nostri amici degli Ibibio Sound Machine. Era un po’ come una crociera notturna in Grand Theft Auto con Marvin Gaye alla guida per le strade di Digbeth… era più o meno questa l’atmosfera che avevamo in mente.

Un pezzo che abbandona il post-punk e l’elettronica utilizzati per i precedenti singoli, mentre abbraccia inaspettatamente l’eleganza dei fiati (cortesia di Ibibio Sound Machine) e il soul, senza però tralasciare l’energia che li ha sempre contraddistinti: una gradita sorpresa!

