Ma che bello questo disco dei Blush. La formazione di Singapore gioca su un terreno che adoro, quindi si potrebbe anche dire che con me trovano la porta decisamente spalancata, però, accidenti, sfido chiunque a dire che il disco non ha tutte le carte in regola per farsi apprezzare.

<a href="https://blushblush.bandcamp.com/album/beauty-fades-pain-lasts-forever">Beauty Fades, Pain Lasts Forever by Blush</a>

Dicevamo il genere, beh, qui potremmo dire di essere sul versante Lush, quindi un guitar-rock che non disdegna affatto le distorsioni, ma nello stesso tempo si dimostra fresco, frizzante e variegato, con l’occhio sempre vigile alla melodia.

La parteza spensierata, zuccherosa e decisamente pop di “X My Heart” potrebbe farci credere di aver trovato il disco perfetto per pomeriggi spensierati in compagnia della nostra fidanzata, ma ecco che già la successiva “Poison The Well” ci porta alti in quota shoegaze, mentre la strabiliante “T.V. Dream” si dimostra uno dei punti più alti del disco con quel gusto anni ’90 che fa piacevolmente capolino mentre la melodia emerge sublimamente dal rumore chitarristico. Niente male anche “Lover’s Speed”, con gli spazi sonori belli pieni e caotici al punto giusto, senza che questo vada a inficiare la melodia. Diciamo che qui c’è proprio la scuola dello shoegaze asiatico che la fa da padrona, ed è una gran bella scuola.

Il discorso fila quando c’è la partenza “morbida” per poi affondare i denti affilati delle chitarre soniche, tipo in “Heartbreak Cafe”, ma anche quando si ritorna in un mood più pop (“Ultrablue!”), questo perché la band dimostra di essere credibile in situazioni muscali variegate e il disco stesso ne guadagna, non facendoci mai calare l’attenzione.

Niente male la doppietta finale, capace di soddisfare palati ben diversificati. Il dream-pop etero di “Everything Was Made In Spring” e i volumi chitarristici che si alzano nella struggente “Swallowing 999999 Needles”, quasi a un passo dall’emo più intenso.

Listen & Follow

Blush: Bandcamp