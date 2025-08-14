Credit: Max Miechowski

Sydney Misnky Sargeant si prende una pausa dai suoi Working Men’s Club e prepara il suo primo album solista, “Lunga“, in uscita il prossimo 12 settembre via Domino Recording Company.

“Lunga” è il suono di una porta che si apre su un pascolo, la nebbia che avvolge l’erba mentre il sole sorge in lontananza; è il suono del rinnovamento e un senso di ottimismo. Sono canzoni melodiche scintillanti, un antidoto al caos e all’atmosfera abrasiva dei tour, e un bellissimo passo laterale rispetto alla musica che Sydney Minsky Sargeant ha registrato come Working Men’s Club negli ultimi sette anni. Le 12 canzoni che compongono Lunga sono state scritte nel corso di diversi anni, a partire dall’adolescenza di Minsky Sargeant a Todmorden e seguendo una cronologia fino ai giorni nostri. È una visione profondamente personale e “Lunga” sembra un rifugio, un mondo in cui tutti possiamo entrare.

Intanto il musicista inglese ha rilasciato un nuovo singolo, “Summer Song”, che potete ascoltare qui sotto.

Sidney dice che il brano

Suscita in me il desiderio di allontanarmi da me stesso e dalle abitudini che avevo un tempo di pensare in certi modi che mi sembravano inevitabili.

“Lunga” Tracklist:

1. Intro

2. For Your Hand

3. I Don’t Wanna

4. Lisboa

5. Long Roads

6. Summer Song

7. Chicken Wire

8. Hazel Eyes

9. Lunga (Interlude)

10. A Million Flowers

11. How It Once Was

12. New Day