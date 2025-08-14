credit: press

La band di Minneapolis dei Poliça pubblica il nuovo singolo, “She Knows Me”, tratto dal loro prossimo album, “Dreams Go”, in uscita il 17 ottobre per Memphis Industries. Con il loro sesto album, come ci dicono le note stampa, i Poliça offrono il loro lavoro più emotivamente risonante e ricco di contenuti fino ad oggi: una toccante meditazione sulla perdita, la resilienza e la fragile bellezza dell’attaccamento.

“She Knows Me” parla dell’essere conosciuti da qualcuno.

Channy Leaneagh spiega: “Essere conosciuti intimamente, nel tuo lato peggiore e migliore, è questo il tipo di amore che provo con te. Ho sentito dire che non vogliamo essere amati per quello che siamo, ma per quello che vogliamo essere. Ma io non sono mai al meglio con te, e nemmeno tu. Non sono mai chi voglio essere. Eppure, amiamo.”

Una canzone che sorprende per la presenza di una scarna chitarra, cosa che non era mai successa per la band. Il mood è ombroso, autunnale, fragile e scarno, con questi inserti elettronici che sembrano scuoterci, mentre tutto si muove in punta di piedi…

Fin dal loro emergere dal vibrante underground di Minneapolis nel 2011, i Poliça si sono ritagliati uno spazio singolare nell’indie-pop elettronico, mescolando synth ombrosi, ritmi pulsanti e l’inconfondibile presenza vocale di Channy Leaneagh, una voce che si piega e si rifrange come la luce nell’acqua, plasmata da elaborazioni complesse ma profondamente umana nel profondo.