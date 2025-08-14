Dopo oltre nove anni dall’uscita del loro terzo LP, “Thick As Thieves“, The Temper Trap tornano a farsi sentire con materiale inedito.

La band indie-rock di Melbourne, infatti, ha appena condiviso il suo nuovo singolo, “Lucky Dimes”, accompagnato da un video diretto da Joey Clough.

Prodotto da Styalz Fuego (Troye Sivan, Charli XCX, Khalid) e mixato da Spike Stent, il brano è la prima anticipazione da parte degli australiani della loro nuova musica, mentre ulteriore materiale atteso nei prossimi mesi.

Il frontman Dougy Mandagy dice:

È bello sapere che, a nove anni dall’ultimo album, abbiamo ancora qualcosa da dire. È stato un vero piacere realizzare questo disco e non vediamo l’ora di condividerlo con voi, non per rivivere il passato, ma per scrivere il prossimo capitolo.