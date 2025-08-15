La paladina dello shoegaze per le nuove generazioni arriva al suo album di debutto e supera la prova. Wisp pubblica “If Not Winter” e dimostra che la parola d’ordine è contaminazione. Il suo shoegaze non è certo quello dei padri fondatori, che comunque sembrano essere presenti nel DNA della signorina, no, il suo mondo sonoro è più vicino a gente come Deftones e Nothing, con riffoni che guardano con piacere a un mood metalloso e la batteria che quando può picchia con gusto, pure troppo.

Ne esce così un disco in cui la produzione risulta molto curata, con la voce delicatissima della nostra Natalie Lu che spesso spicca nel mix, senza lasciarsi mai coprire vdramente dal fragore chitarristico che a tratti emerge in modo prepotente. Dicevamo contaminazione perché a tratti, pare invece di essere in zona Beabadoobee, con gentilezze indie-rock sempre pronte ad accendersi e distorcersi.

Continuo a pensare che il meglio la nostra Wisp lo dia quando i ritmi sono bassi e prevalga l’aspetto più onirico rispetto a quello metalloso/shoegaze. Penso ad esempio alla title track, veramente suggestiva ed evocativa o “After Dark” con il suo andamento slow e carezzevole, ma forse il brano che più adoro è “Guide Light” con quella parte centrale super distorta e un synth che fa molto “fantascienza”.

Altre cose tipo il “pop metalloso” di “Mesmerized” e “Serpentine” mi lasciano più indifferente, perché si gioca sul terreno furbetto di provare a dare un colpo al cerchio e uno alla botte, accontentando i palati meno esigenti in cerca di andamenti più easy.

Morale della favola un disco sicuramente piacevole, che manterrà intatto il fascino che la giovanissima cantante esercita sulla GEN Z.

