Daniel Ash dei Bauhaus ha messo in piedi gli Ashes And Diamonds con Bruce Smith (Public Image Ltd., The Pop Group) e Paul Spencer Denman (Sade, Sweetback). La band annuncia il suo album “Ashes And Diamonds Are Forever” (atteso il 31 ottobre) e il singolo di debutto “On A Rocka” è ora disponibile.

“Volevamo iniziare con qualcosa di forte e veloce per avere un impatto importante con il primo singolo“, dice Ash a proposito del brano. Smith aggiunge: “È un pezzo fantastico. Super fresco, non assomiglia a niente di già sentito. Che altro si può dire?“.

Per quanto riguarda la storia della band, Ash spiega:

“Quando ho incontrato Bruce per la prima volta (conoscevo Paul da molto tempo), stavamo tutti affittando una sala prove molto modesta a Los Angeles. Paul e io stavamo già discutendo di lavorare insieme, ma è stata la moglie di Paul, Kim, a suggerire Bruce come batterista. Tutto è iniziato con il classico “Ciao, sono Bruce / Ciao, sono Daniel“. Circa un’ora dopo, noi tre stavamo facendo rumore mettendo insieme qualcosa. Purtroppo ci sono voluti sette anni invece di sette mesi per finire”