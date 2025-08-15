Elliott Murphy tornerà in Italia nel mese di settembre.
Lo storico songwriter, scrittore, produttore e giornalista nativo dello stato di New York, presenterà il suo nuovo album, “Infinity”, uscito lo scorso marzo via Murphyland.
Saranno due gli appuntamenti con il settantaseienne musicista statunitense: giovedì 11 per uno showcase al Discoshop di Lecco, dove eseguirà qualche canzone in versione acustica accompagnato da Olivier Durand e venerdì 12 al Druso di Bergamo per un live-show full-band.
Lo showcase di Lecco sarà a entrata gratuita, mentre i biglietti per il concerto di Bergamo, che costano 25 € + d.p., sono già disponibili su ‘Mailticket.it‘.