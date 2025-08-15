Il veterano dell’indie pop norvegese Dylan Mondegreen (alias Børge Sildnes) torna con il suo sesto album, “A Sound Rings True”, in uscita su vinile e piattaforme digitali il 5 settembre 2025 (l’uscita dell’LP è prevista per il 27 agosto in Giappone).
“Over You” è la, bucolica, nuova anticipazione.
Un morbido mondo gentile e misurato si apre davanti ai nostri occhi. Arrangiamenti tenui, volti a mantenere il brano tanto brillante (senza accecare) ma anche carezzevole. Dylan Mondegreen non alza i toni e il ritmo, ci invita a seguirlo con dolcezza.