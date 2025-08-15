I Supergrass hanno annunciato l’uscita dell’edizione speciale, per festeggiarne il ventesimo anniversario (usciva infatti nel 2005), del loro quinto album in studio, “Road to Rouen”, che sarà pubblicato dalla BMG il 3 ottobre. La riedizione offrirà il disco completamente rimasterizzato e conterrà una serie di registrazioni live inedite, tra cui cover di brani di Gil Scott Heron e The Doors.

C’è anche un brano inedito “Don’t Leave Me Alone”:

Il bassista e dei Supergrass Mick Quinn ha detto dell’album: “Da un inverno passato nella campagna francese abbiamo cercato di realizzare un disco sperimentale e allegro, molto lontano dalla nostra zona di comfort. Road To Rouen è diventato un piccolo gioiello che occupa ancora un posto speciale nei nostri cuori. Vive la différence“.

Pre-order QUI.