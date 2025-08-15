Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

MARISSA NADLER – “New Radiations”

[Bella Union]

folk-Americana-gothic

Fin dalla prima nota, la voce ricca di Nadler e il suo intricato fingerpicking sono in primo piano. La cantante sovrappone armonie in stile Everly Brothers a paesaggi sonori onirici e solitari – distorsioni fuzzate, organo Hammond e sintetizzatori minacciosi – che esaltano la sua calda vulnerabilità con texture e atmosfera. Ogni brano si dispiega come una storia di una vita vissuta, trasmettendo un peso emotivo che risuona con tranquilla intensità.

BLACK HONEY – “Soak”

[Foxfive Records]

indie-rock

La cantante Izzy B. Phillips spiega che si tratta di “elaborare un decennio di tour e di creazione musicale e artistica con un mood da tossicodipendente. Sono io che scavo tra gli strati di cose disordinate, romantiche, confuse, stordenti, belle e incasinate. Chi pensavo di essere, chi avrei dovuto essere e chi mi guarda ora sono tutti così diversi, ma in un certo senso sono qui per questo“.

ALISON GOLDFRAPP – “Flux”

[A.G.]

dande-pop

Secondo il sito web ufficiale di Goldfrapp, l’album è descritto come una vetrina di “alcuni dei suoi ritornelli pop più immediati dai tempi dell’iconico album di Goldfrapp “Supernature”, così come la sua scrittura di canzoni più vulnerabili fino ad oggi“.

RISE AGAINST – “Ricochet”

[Loma Vista]

punk-rock

I Rise Against tornano con il nuovo album “Ricochet”, il loro lavoro più incisivo e energico mai realizzato. Dodici brani, prodotti dalla vincitrice di un Grammy Catherine Marks e mixati da Alan Moulder: questi pionieri del punk rock trovano un mondo di stimoli costanti, algoritmi pensati per aggravare e dividere. Chiedono ai fan di riflettere su chi alla fine trae beneficio da questa divisione collettiva e dal malcontento. Un album dal suono imponente, ma incentrato sulle piccole parti della psiche che portano al cambiamento positivo più grande.

MOLLY TUTTLE – “So Long Little Miss Sunshine”

[Nonesuch]

acoustic-indie-pop, Americana

Tuttle afferma: “Volevo realizzare questo disco da così tanto tempo. Una parte di me aveva paura di fare una svolta così radicale, e questo è stato il titolo dell’album”. Alla fine ha deciso: “Sai cosa? Non mi interessa cosa pensa la gente. Farò quello che voglio“. La carriera di Tuttle ha tracciato un percorso tra l’omaggio al bluegrass e l’ampliamento dei suoi confini. Nel suo nuovo album, un ibrido di pop, country, rock e flat-picking, più una murder ballad, Tuttle si spinge verso un mondo completamente nuovo. Il suo virtuosismo chitarristico è al centro dell’attenzione in questo album più che mai, e per la prima volta introduce il suo banjo in due delle sue registrazioni. “Mi piace essere un po’ camaleontica con la mia musica. Lasciare la gente con il fiato sospeso e riempirla di sorprese“, dice.

POOL KIDS – “Easier Said Than Done”

[Epitaph]

indie-pop-rock

La band si è concentrata sul portare il disco al massimo del suo potenziale emotivo: le canzoni si sono evolute attraverso molteplici iterazioni, assumendo generi diversi man mano che procedevano, dal synth pop allo slacker rock e viceversa, da delicate ballate acustiche a rock anthemico e trascinante.

CASSANDRA JENKINS – “My Light, My Massage Parlor”

[Dead Oceans]

ambient-indie-folk

Cassandra Jenkins è una cantautrice, artista discografica e musicista itinerante con sede a New York che lavora all’incrocio tra suono, narrazione e installazioni immersive. Jenkins fonde registrazioni sul campo, voce e strumentazione per creare paesaggi sonori ricchi di texture, con un’attenzione particolare alla collaborazione e alla sperimentazione. Il suo lavoro recente esplora l’audio spaziale e la bioacustica, collegando i paesaggi sonori naturali con le tecniche di produzione contemporanee. Con esperienza sia in contesti solisti che in ensemble, Jenkins porta con sé un profondo impegno verso la creatività, il rischio e la composizione intuitiva.

STEVE GUNN – “Music For Writers”

[Three Lobed]

sperimentale

L’autore parla così del suo disco: “Music for Writers è una raccolta di brani senza parole pensata per accompagnare il pensiero e ispirare in un modo diverso. È musica fatta sia di quiete che di movimento, musica che ascolta, ma che nello stesso tempo parla. Ogni traccia offre uno spazio – aperto, strutturato, spesso lento – dove idee, immagini e sentimenti fluttuano dentro e fuori. È un disco a cui pensavo e che desideravo realizzare da molto tempo: il mio primo album strumentale da solista“.

MAROON 5 – “Love Is Like”

[Interscope]

pop

L’atteso ottavo album in studio dei Maroon 5 si chiama “Love Is Like”. Con il recente successo di “Priceless” e “All Night”, i Maroon 5 hanno ampliato il loro sound immediatamente riconoscibile con un nuovo album definito ambizioso e dinamico.

CHICAGO UNDERGROUND DUO – “Hyperglyph”

[International Anthem]

jazz-soul-improvisation

Chicago Underground Duo è il progetto collaborativo di lunga data del compositore/trombettista/elettronico Rob Mazurek e del compositore/batterista/mbiraista Chad Taylor. “Hyperglyph” è il loro primo album in 11 anni e l’ottavo nella collezione di meraviglie che è il Chicago Underground Duo. I due hanno suonato insieme in una moltitudine di formazioni per quasi trent’anni, tra cui la loro collaborazione in corso nell’Exploding Star Orchestra. I primi album del Duo si sono rivelati dei progetti embrionali per le ibridazioni avant-jazz / elettronica / indie rock dell’epoca, rendendoli momenti di grande importanza nell’articolazione della dimensionalità “jazz” del sound “post rock” allora in fase di sviluppo. Quel suono, ovviamente, si diffuse in lungo e in largo. Ma i suoni creati da questa famiglia allargata sono tutt’altro che statici. Proprio come la maggior parte degli artisti ancora in attività nati in quell’epoca di Chicago si sono evoluti, riconfigurati e cresciuti, anche il Chicago Underground Duo ha subito una serie di mutamenti musicali, con il progetto sempre sullo sfondo di disparate ricerche sonore individuali, sempre come opzione, sempre come valvola di sfogo. Man mano che il progetto si interrompe e riprende, le evoluzioni personali parallele di Mazurek e Taylor rendono il Duo un vero riflesso delle loro vite e della loro amicizia.

JOSEPH DECOSIMO – “Fiery Gizzard”

[Dear Life]

folk

La musica antica e quella tradizionale rimangono emozionanti per i loro contrasti. Una strumentazione precisa, affinata attraverso lezioni e jam notturne alle convention di violinisti, si intreccia con un’inventiva proveniente dalla comunità che influenza varianti e nuovi suoni. Joseph Decosimo è un maestro di questo genere proprio per questo motivo, fondendo una tecnica profonda con un’apertura e una curiosità che mantengono la sua musica piena di vita. Nel suo terzo album solista “Fiery Gizzard” Decosimo riunisce un affiatato gruppo di amici della sua carriera musicale per infondere nelle sue interpretazioni di brani per violino e banjo una contagiosa gioia collettiva.

DAG OCH NATT – “Yerars and Years”

[Labrador]

dream-pop, shoegaze

Il gruppo di Stoccolma Dag och Natt offre l’album di debutto “Years And Years”. Lavorando in modo unitario, i Dag och Natt costruiscono ogni canzone faccia a faccia, a volte ritirandosi in una baita nella campagna svedese per lavorare senza distrazioni. “Years And Years” offre un indie pop lento e avvolgente e permeato di luce solare, con riverberi dream-pop e shoegaze.

BIG NOBLE – “It’s Later Than You Think”

[Bandcamp]

elettronica

Big Noble è il progetto di Daniel Kessler degli Interpol e del sound designer Joseph Fraioli. “It’s Later Than You Think” è un invito a creare film nella propria mente. “Voglio che It’s Later Than You Think sia la colonna sonora del film personale di chi lo ascolta“, dice Daniel Kessler, “quando cammina per strada, quando guarda fuori dal finestrino di un treno, quando osserva le persone che passano davanti alla vetrina di un caffè. È il loro film“.

<a href="https://bignoble.bandcamp.com/album/its-later-than-you-think">It's Later Than You Think by Big Noble</a>

PILE – “Sunshine and Balance Beams”

[Sooper Records]

alt-rock, post-punk

Il leader della band, Rick Maguire, ha commentato l’album: “La soddisfazione che provo nel perseguire l’arte è stata per me una forza guida. Ma può essere dannosa quando questa ricerca si basa su aspettative materiali su dove potresti essere in grado di arrivare, e poi non coincide con la realtà che ne consegue“.

BRET McKENZIE – “Freak Out City”

[Sub Pop]

alt-pop

Bret McKenzie è un artista vincitore di Grammy e Oscar, noto anche per la sua band Flight of the Conchords. McKenzie è famoso a livello internazionale per aver cantato e scritto canzoni divertenti, strane e uniche, principalmente per il cinema e la televisione. Ora pubblica il suo secondo album solista, “Freak Out City”, composto da brani sviluppati durante i tour con la sua band di otto elementi.

CASS McCOMBS – “Interior Live Oak”

[Domino]

alt-rock

“Interior Live Oak” attinge a tutto ciò che Cass ha creato in oltre due decenni di sperimentazione, per penetrare con una luce diretta e illuminante. Il suo atteggiamento è pieno di speranza, il che può sembrare strano per qualcuno che canta spesso degli aspetti più estremi della vita moderna. “Interior Live Oak”, tuttavia, è la determinazione di qualcuno che ha vissuto quegli estremi.

CHEVELLE – “Bright as Blasphemy”

[BMG]

hard-rock

I titani dell’hard rock Chevelle tornano con il loro primo album in quasi 5 anni, “Bright as Blasphemy”. L’album, che include il recente singolo “Rabbit Hole (Cowards, Pt. 1)”, mostra, a quanto dicono le note stampa, la band vincitrice di un Grammy in una forma strepitosa.

SHAKI TAVI – “Minor Slip”

[felte]

indie-rock

“Minor Slip” è il debutto di Shaki Tavi con l’etichetta Felte. Il progetto principale di Leon Manson, musicista DIY nato in Oklahoma e residente a Los Angeles. Incentrato su raffiche di chitarre distorte, batteria overdrive e il baritono armonizzato di Manson, presenta otto brani potenti, vulnerabili, orecchiabili e genuini, un’eruzione di forza creativa di stampo pop da parte di un figlio di musicisti rock, la cui passione è emersa da outsider di una piccola città, e si è rafforzata tra l’artificio e la realtà autosufficiente di Los Angeles.

R.J.F. – “Cleaning Out the Empty Administration Building”

[Dais Records]

art-rock, sperimentale

“Cleaning Out The Empty Administration Building” è l’ultima proposta di Ross Farrar, un’astrazione di spoken word grezza e un sound design sperimentale. Il frontman delle band americane Ceremony e SPICE ha concepito il suo progetto solista inizialmente come una sfida: scrivere canzoni da zero, imparando la strumentazione e scavando nel suo subconscio. Il punto non era la fluidità musicale, quanto la vulnerabilità; tirare fuori qualcosa di onesto da un momento all’altro, senza riserve, senza rifiniture, sfacciatamente amatoriale e puro. La raccolta vede Farrar impegnato in un dialogo poetico aperto, incrociando pattern di batteria e suoni trovati con colpi di chitarra, basso e tastiere. Dopo oltre vent’anni trascorsi nel comfort e nel caos della collaborazione, Farrar si libera di tutto come se fosse una prova.